Agência de viagens indeniza cliente por atraso no estorno após cancelamento

Uma cliente da grande Vitória, alegou ter comprado um pacote de viagem para Orlando, mas precisou entrar com uma ação pedindo indenização pelos danos após ter que cancelar sua viagem por duas vezes.

Ela alegou que a agência de viagens apenas ressarciu uma parte do valor e mesmo assim, o estorno demorou muito para acontecer. A empresa alegou que o pacote comercializado é promocional e destinado para dias de menor procura, e por isso não poderia não poderia permitir a opção de escolha de melhor data para viagem, por isso cancelou e relocou a cliente, causando danos financeiros à cliente.

O juiz que analisou o caso, entendeu que não houve dano material a ser ressarcido, uma vez que a empresa quitou seu débito. No entanto, condenou a agência a pagar indenização por danos morais fixada em R$1.500,00, considerando que a retenção do valor, que foi pago na véspera da audiência, violou o direito da cliente.

