Agentes da Guarda Municipal treinam tiro em curso anual de qualificação

Dezoito agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro iniciaram, nesta semana, a etapa prática do Estágio de Qualificação Profissional (EQP), exigido para manutenção do porte de arma de fogo.

Os profissionais estão passando por instrução para mudança de calibre: do revólver .38 para a pistola .40. As aulas acontecem no Clube de Tiro, situado no bairro Vila Rica.

A primeira turma concluirá as atividades até esta sexta-feira (18), enquanto os demais participarão do curso na próxima semana.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Semseg), dos 58 guardas que participam do EQP, 40 já haviam passado pela transição de porte.

A iniciativa é parte das ações da Semseg para atender aos requisitos da Lei Federal 10.826 (Estatuto do Desarmamento) e da legislação complementar relacionada ao porte de arma dos Guardas Municipais.

“Este curso oferece uma requalificação profissional que permite aos guardas revisitar seus conhecimentos existentes e adquirir novas informações e habilidades, para melhor atender aos chamados dos cidadãos. É uma qualificação obrigatória, realizada anualmente, de acordo com a legislação vigente”, explica o vice-prefeito e secretário municipal de Segurança e Trânsito, Ruy Guedes.