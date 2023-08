Agentes de saúde e combate a endemias concluem curso de formação

Em Cachoeiro os 89 agentes comunitários de saúde e combate a endemias concluíram o curso de formação do Programa Saúde com Agente, iniciativa do Ministério da Saúde.

O curso contou com carga horária de 1.275 horas e foi ministrado durante dez meses, em formato híbrido. O objetivo é melhorar os indicadores de saúde, a qualidade e a resolutividade dos serviços da Atenção Primária aos cidadãos.

Dentre os aspectos ensinados, os agentes aprenderam a aferir pressão e realizar exames de glicemia. O intuito é que esses profissionais tenham um olhar apurado sobre informações coletadas nas residências e saibam melhor orientar os pacientes que necessitam de atendimento.

A certificação foi realizada na tarde desta quinta-feira (10), no auditório do Sest/Senat, bairro Marbrasa. O prefeito Victor Coelho e o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler, estiveram presentes para prestigiar os servidores.

“A capacitação desses profissionais, que estão no dia a dia com as famílias, é de extrema importância. Temos certeza de que nossos agentes absorveram conhecimentos que ajudarão a prestar um atendimento cada vez mais humanizado”, expressa o secretário de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler.

“A atuação dos agentes de saúde vai muito além de apenas atuar na prevenção de enfermidades. São esses profissionais que estão na linha de frente, orientando nossos cidadãos, fornecendo informações cruciais para evitar doenças e garantindo que nossa população tenha acesso aos serviços de saúde”, afirmou o prefeito.

Além de receberem o certificado de conclusão do curso, os agentes da Secretaria Municipal de Saúde também foram contemplados com kits contendo itens para facilitar o desempenho de suas atividades diárias.

Dentre os componentes inclusos, estão: mochila, aparelho de pressão digital, termômetro clínico, colete e um chapéu.

A iniciativa visa aprimorar a qualidade do serviço prestado, oferecendo aos servidores ferramentas adequadas para atender os moradores, com melhores condições no exercício da função.