Agosto Dourado destaca importância do aleitamento materno

Alimento, acalento, proteção, vínculo, troca de calor e uma infância mais saudável, com base em evidências científicas. Tudo isso simboliza o ato de amamentar que, de tão importante, ganhou um mês para ser lembrado: desde 2017, agosto é o mês do Aleitamento Materno no Brasil, de acordo com a Lei nº 13.435. O objetivo é chamar a atenção para o tema e incentivar a prática.

“O leite materno é o melhor alimento para o bebê após o nascimento. Ele transmite à criança anticorpos para proteção contra doenças, infecções e diarréias. Além disso, funciona como exercício para o desenvolvimento da face da criança, contribuindo para desenvolver a fala, respiração e dentição. Para a mãe, os benefícios são diminuição do sangramento no período pós-parto, aceleração na perda de peso, redução da incidência de cânceres de mama, ovário e endométrio; proteção contra doenças cardiovasculares; e proteção contra a osteoporose”, conta o pediatra da Unimed Sul Capixaba Leonardo Ribeiro.

Dados da Organização Mundial da Saúde e do Fundo das Nações Unidas para a Infância apontam que o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida pode salvar cerca de 6 milhões de vidas anualmente e o Ministério da Saúde mostrou que a amamentação reduz em até 13% a mortalidade por causas evitáveis na primeira infância.

Para abraçar a causa, a Unimed Sul Capixaba está promovendo algumas ações em seus espaços de comunicação e redes sociais, mas, durante o ano todo, na rotina do seu Hospital Materno-Infantil, a amamentação é incentivada desde o momento do nascimento do bebê.

A chamada “golden hour” simboliza a primeira hora após o parto, em que a mãe conhece o bebê e acontece o primeiro contato entre eles fora do útero. Nesse momento, alguns bebês já conseguem mamar no peito das mamães.

O bebê precisa estar clinicamente bem, sem dificuldades respiratórias, para que seja possível este momento. Ele pode acontecer independente da via de parto, se cesárea ou vaginal, e os bebês já nascem sabendo o movimento de sucção, é inato. Basta encostar a boca deles no peito das mães para iniciarem os movimentos.

O recomendado é a amamentação em livre demanda e exclusiva até os seis meses do bebê, mas nem sempre o processo da amamentação é fácil e flui naturalmente. Às vezes, é preciso ajustar a pega e para ter certeza de que o bebê está mamando corretamente para ficar satisfeito, ganhar peso corretamente, estimular uma produção de leite adequada e evitar as fissuras nos mamilos.

A publicitária Dayana Destefani está em sua segunda experiência com a amamentação. Sua caçula nasceu há 15 dias e segue mamando em livre demanda. Ela conta que a recém-nascida demanda muitas idas ao peito e que este processo é cansativo, mas que ela entende que aos poucos a rotina vai se ajustando e as mamadas vão ficando cada vez mais espaçadas e que os benefícios compensam todo o cansaço.

“Como mãe de segunda viagem, não tenho dúvidas que a amamentação é o melhor que a mãe pode oferecer para o seu bebê. Além de todos os benefícios relacionados à saúde e desenvolvimento do bebê, ela cria também o vínculo entre a gente. E o mais importante: acalenta qualquer dor e sofrimento. Posso afirmar que é muito mais que uma simples nutrição. Pretendo, sem dúvidas, continuar amamentando”, conta.

A Unimed Sul Capixaba realiza também uma Oficina de Amamentação online para clientes e aberta à comunidade, periodicamente. Uma enfermeira e uma fonoaudióloga fazem uma exposição teórica e prática para dar informações e esclarecer dúvidas. Entre os temas abordados estão cuidados com as mamas, armazenamento do leite e o correto posicionamento do bebê durante o período da amamentação.

A participação no encontro é gratuita e familiares de gestantes também podem acompanhar a oficina. O calendário de cursos é divulgado nas redes sociais da cooperativa sempre que acontece uma nova turma.

Além disso, o Hospital Materno-Infantil da Unimed Sul conta com um centro obstétrico completo e integrado com salas de parto normal humanizado; moderno Centro Cirúrgico, Espaço Família, em que por meio de um visor será possível que a família veja o parto; novas enfermarias, e uma nova UTI Neonatal e Pediátrica. Tudo à disposição de clientes e também para atendimentos particulares e de outros convênios.