Alfredo Chaves: governador inaugura obras e anuncia novos investimentos

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, nesta sexta-feira (25), no município de Alfredo Chaves, na microrregião Litoral Sul, para a inauguração de obras e anúncio de novos investimentos. Foram entregues à população duas novas unidades escolares, além do sistema de esgotamento sanitário no distrito de Sagrada Família e a pavimentação do trecho da Rodovia ES-383 entre os distritos de Matilde e Carolina.

Durante a agenda, foram assinadas as ordens de serviço para a elaboração do projeto e construção de uma ponte sobre o Rio Benevente, conhecida como Ponte da Cachoeirinha, e também para reforma e ampliação da quadra da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Ana Araújo. O investimento total é de R$ 28,75 milhões.

“Hoje é um dia de muitas entregas para Alfredo Chaves, como estamos fazendo em todo o Estado. O esgotamento sanitário vai atender 170 famílias em Sagrada Família, que também está recebendo a pavimentação de ruas. As obras de saneamento são importantes em todos municípios, pois precisamos acabar com o lançamento de esgoto nos rios e riachos. Assim vamos cuidando dos nossos recursos naturais e levando mais qualidade de vida aos moradores do interior”, afirmou o governador.

Casagrande falou também sobre as demais ações no município: “Estamos entregando a escola de Ibitiruí. Da última vez em que estive aqui estava, só o terreno. É bom ver nossas crianças felizes com uma escola nova. Isso mostra como o trabalho produz resultados. Também entregamos duas pontes e estamos fazendo o calçamento da sede do município, ajudando a mudar a história deste lindo lugar. Em cada comunidade, tanto aqui na cidade quanto nos demais municípios capixabas, temos uma obra e, principalmente, a presença do Governo do Estado.”

Educação



Durante a agenda, o governador Renato Casagrande e o prefeito Fernando Lafayette inauguraram a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Engano e a Pré-Escola Pequeno Polegar, no distrito de Ibitiruí. A edificação, que vai atender as duas unidades escolares, conta com três salas de aula para o Ensino Fundamental, duas salas de aula para a Educação Infantil e mais uma sala de aula para atender os alunos da Educação Especial.

As unidades dispõem de laboratório de informática, biblioteca, pátio coberto, sala de diretoria, sala de professores, sala de espera, almoxarifado, sanitários, cozinha, refeitório, despensa e área de serviço. O Governo do Estado repassou R$ 2 milhões ao Município de Alfredo Chaves para a execução da obra.

Ainda na área da Educação, foi assinada a Ordem de Serviço para a reforma e ampliação da quadra da EMEF Ana Araújo, no Centro da cidade. O investimento é de R$ 652 mil, que serão repassados pelo Governo do Estado, por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil e Ensino Fundamental no Espírito Santo (Funpaes).

A quadra contar com cobertura, arquibancadas, quatro acessos laterais, fechamento lateral em alvenaria, fechamento em estrutura metálica e telhas galvanizadas, um depósito para material esportivo, um vestiário feminino e um masculino, com box para pessoas com deficiência.

“Obras como essa são realidade não apenas aqui em Alfredo Chaves, mas em todos os municípios do Espírito Santo. Na última vez em que estive aqui, andei sobre tábuas nessa escola e hoje poder acompanhar a inauguração dessa unidade escolar me enche o coração de alegria”, afirmou o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo.

Infraestrutura



Também foram entregues as obras de pavimentação e drenagem da Rodovia ES-383, no trecho entre os distritos de Matilde e Carolina com 3,7 quilômetros de extensão. As intervenções fazem parte do Programa Caminhos do Campo, desenvolvido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag). Foram investidos mais de R$ 7,3 milhões nesta ação.

“Temos a certeza de que o trabalho transforma a vida das pessoas e a realização dessa obra contempla um antigo sonho dos moradores da região. Não é a entrega de mais uma obra, é a garantia de mais segurança, mobilidade, desenvolvimento social, agrícola e turístico para população”, comentou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

A economia de Alfredo Chaves gira em torno da bananicultura, cafeicultura e pecuária, com ascendência para o agroturismo, em virtude do potencial de atrativos naturais. O Túnel de Matilde é um dos principais atrativos da região. O município também é referência para a prática de esportes radicais, com a rampa de voo livre da comunidade de Cachoeira Alta.

Nos trajetos, os turistas encontram confortáveis pousadas, restaurantes e agroindústrias, que comercializam cachaças, queijos, licores, mariolas, vinhos, massas, biscoitos, entre outros produtos. Além da drenagem e pavimentação, as intervenções também contemplam a sinalização horizontal e vertical da rodovia.

O governador também autorizou o início da elaboração do projeto e a execução da obra de construção da ponte sobre o Rio Benevente, também conhecida como Ponte da Cachoeirinha, no distrito de Cachoeirinha. Com investimento de R$ 17 milhões, a nova ponte terá 110 metros de extensão e ficará a 12,5 metros de altura. As intervenções serão realizadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

“Essa obra está sendo muito aguardada pela população e agora, junto com o governador, estamos aqui autorizando o início dos serviços. Sabemos da importância da ponte, pois ela é uma das principais ligações entre a Sede do município com o interior e, portanto, vamos trabalhar com celeridade para entregar a ponte o mais breve possível”, disse o diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas.

O município de Alfredo Chaves foi uma das cidades capixabas afetadas pelas fortes chuvas que provocaram a decretação de calamidade pública no início do ano de 2020. Desde então, a Ponte da Cachoeirinha teve sua estrutura danificada. O Governo interveio, por meio de uma reforma feita em caráter de urgência, até que fosse realizado o processo licitatório para a construção de uma nova ponte.

Saneamento



Ainda no município, o governador Renato Casagrande inaugurou as obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário no distrito de Sagrada Família. O município tem 85,21 % de cobertura de água e 79,07 % de esgoto. Com a entrega, a cobertura será ainda maior. As obras tiveram um investimento de R$ 1,8 milhão.

O sistema de esgotamento sanitário implantado no distrito de Sagrada Família conta com uma estação de tratamento de esgoto, 2.329 metros de rede de esgoto, 80 poços de visita, 138 ligações prediais, 34 fossas sépticas, 34 filtros anaeróbicos e 34 sumidouros.

“O esgotamento sanitário é fundamental para a saúde das pessoas, para a proteção do meio ambiente e para o desenvolvimento sustentável das comunidades. Investir em sistemas de esgotamento sanitário adequados e eficientes é um investimento no bem-estar das gerações presentes e futuras”, destacou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

Também estiveram presentes os deputados estaduais Tyago Hoffmann e Dary Pagung; os prefeitos Paulo Cola (Piúma) e Fabricio Petri (Anchieta); além de secretários municipais, vereadores e lideranças da região.