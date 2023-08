Anchieta: festa do feijão em Emboacica neste domingo (06)

Para comemorar a boa safra de feijão, a comunidade de Emboacica, no interior de Anchieta, realiza no próximo domingo (06) a 10ª Festa do Feijão. Diversos shows musicais e cavalgadas fazem parte da programação.

As atrações do evento iniciam às 12h, com chegada da cavalgada. Em seguida haverá almoço comunitário e show com Léo Zanol. Na sequência se apresentam Guilherme Silva, Musical Prateado e Eduardo Juriato.

Anchieta vai produzir este ano cerca de 9 toneladas de feijão. A produção envolve 45 agricultores familiares.