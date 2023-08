Anchieta: grupo de teatro Rerigtiba estreia novo espetáculo teatral

O Grupo Rerigtiba da cidade de Anchieta estará encenado nos dias 11, 12 e 13 de agosto, as apresentações que marcam a estreia da peça teatral “Cadê Mafalda? ”

A peça aborda uma história sobre gentileza e aceitação, um olhar corajoso para um mundo em profundas mudanças, que nos oferece fantasia e encantamento; é uma obra esperançosa, que fala do respeito as diferenças, e a capacidade de transmutação das coisas.

Mafalda é uma menina esperta, confiante e um tantinho “diferente”: ela é permeável e capaz de olhar e agir na direção do outro, uma inspiração que faz “brotar” amizades inusitadas, um ser especial. Talvez você já tenha conhecido alguém assim: uma viajante, uma visita, um amigo que nos encontros que estabelece com outros seres, busca o que há de melhor neles! Juntos vamos conhecer o mistério que envolve a chuva de estrelas e a menina de cabelo vermelho, determinada a encontrar seu misterioso amigo e os mágicos encontros dessa jornada.

A união de vários talentos foi responsável por dar vida a uma história lúdica e delicada com uma linguagem que mistura em sua dramaturgia o teatro de manipulação com bonecos, objetos, máscaras e o teatro de sombras.

A montagem do espetáculo foi viabilizada com recursos do prêmio setorial de Teatro 2021 promovido pelo Governo do Estado. A companhia contou também com a parceria do Thanharu Praia Hotel e Empório das delicias restaurante.

Espetáculo: Cadê Mafalda?

Apresentações de estreia: 11, 12 e 13 de agosto

Horário: 19h

Classificação: Livre (a partir de 5 anos)

Local: Espaço Cultural Rerigtiba (Av. Oliveira,334, Justiça II, Anchieta)

Entrada gratuita (devido a capacidade reduzida de espaço, é necessário ligar para confirmar presença) (28)98811-8468