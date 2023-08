Anchieta | Por que receber o agente de combate à dengue em casa?

O combate à dengue é uma tarefa de todos e envolve moradores, empresas e a prefeitura, que mantém diversas atividades para o controle do mosquito que espalha essa doença. Uma das principais ações para evitar que a população adoeça é a visitação domiciliar que os agentes de endemias fazem diariamente. Por isso é fundamental receber esses profissionais para que eles eliminem possíveis focos do mosquito.

Vale lembrar que a recusa em abrir a casa para os agentes de combate à dengue pode gerar multa ao proprietário, de acordo com a nova legislação municipal específica em vigor. O valor da multa pode variar de R$ 435,24 a R$ 1.724,84. Estão sujeitos a essa penalidade os imóveis com dois focos ou mais e para os casos de reincidência.

Em caso de dúvida, não recuse o atendimento do agente da prefeitura. Ligue para a Vigilância Ambiental para confirmar a ação de combate e o nome do servidor escalado para visitar sua residência. O telefone é (28) 99276-9563. A coordenação é de Alessandra Thompson.

Para que o combate à dengue seja mais eficiente, a Prefeitura de Anchieta realizou novo treinamento com 28 servidores da Saúde. O objetivo é preparar os agentes para saber como agir diante da necessidade de aplicação de multa e até de ingresso forçado em imóveis que apresentem iminente risco à saúde pública.

Confira a seguir os nomes dos nossos agentes de endemias:

