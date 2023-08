Anchieta promove mais um curso de culinária com abacaxi

A Prefeitura de Marataízes, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Agropecuária e Abastecimento, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), encerrou mais uma turma do curso de culinária do abacaxi, desta vez realizado em Alto Boa Vista.

LEIA A MATÉRIA COMPLETA NA CONEXÃO SAFRA