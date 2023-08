Anchieta se prepara para celebrar a padroeira Nossa Senhora da Assunção

Uma data repleta de significados e muitos motivos para comemorar. 15 de agosto é o dia de Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Anchieta. Entre as razões para celebrar essa data com entusiasmo estão os marcos que essa data representa para o município, a comunidade local, com o Santuário e os peregrinos e devotos.

Nas festividades deste ano, o destaque será para os 444 anos do início das obras da igreja e da fundação do aldeamento de Rerigtiba, hoje cidade de Anchieta.

Dia 15 de agosto

08h – Adoração e Laudes

10h – Missa com as crianças e adolescentes

16h – Procissão e Missa – Saída do bairro Alvorada com destino ao Santuário

Santuário Nacional de São José de Anchieta – Matriz da Paróquia de Nossa Senhora da Assunção