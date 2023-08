Anchieta sedia 1ª Conferência Intermunicipal de Cultura nesta sexta (25)

Anchieta irá sediar a 1ª Conferência Intermunicipal de Cultura com o tema ‘Democracia e direito a Cultura’. O evento envolve os municípios do centro sul capixaba e vai acontecer nesta sexta, dia 25 de agosto, das 8h às 16h, no CEU das Artes.

Além de Anchieta, participam os municípios de Alfredo Chaves, Itapemirim, Guarapari, Marataízes, Iconha e Piúma.

De acordo com os organizadores, serão divididos grupos de trabalho para discutirem os seguintes eixos temáticos: institucionalização, Marcos Legais e Sistema Nacional de Cultura; Democratização do acesso à cultura e Participação Social; Identidade, Patrimônio e Memória, Diversidade Cultural e Transversalidades de Gênero, Raça e Acessibilidade na Política Cultural, Economia Criativa, Trabalho, Renda e Sustentabilidade; e Direito às Artes e às Linguagens Digitais.

Durante a conferência serão eleitos delegados para participarem das etapas territorial e estadual. E durante a etapa estadual serão escolhidos membros para representar o Espírito Santo na etapa nacional, que irá ocorrer em Brasília, de 04 a 08 de dezembro.

Faça sua inscrição clicando AQUI