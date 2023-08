Anchieta: vereador sugere retomada de Base de Segurança Rural

O vereador de Anchieta Renato Lorencini (PSB) tem solicitado à prefeitura que possa reativar a Base de Segurança Rural da Guarda Municipal que funcionava na comunidade de Alto Pongal, atendendo às comunidades rurais do município. As rondas no interior têm sido feitas, mas seguindo o cronograma da Guarda, sem uma base fixa no interior.

A Base descentralizada possibilitava um atendimento mais rápido no caso de ocorrências que precisam de deslocamentos para o interior. “Entendendo a importância de uma base de atendimento mais próxima às localidades, protocolamos indicação para que a prefeitura possa retomar o serviço. Entendemos que, ao longo dos anos, o número do efetivo da Guarda diminuiu e as demandas do município aumentaram. Por isso, solicitamos também que a Prefeitura possa realizar um concurso para recomposição de seu quadro”, ressaltou Lorencini.

“A Base com os trabalhos focados no interior de Anchieta é uma demanda antiga dos moradores. Em 2019, avançamos com a instalação da Base em Alto Pongal e a sensação de segurança foi aprovada pelas comunidades com o trabalho realizado, já que a Guarda estava mais próxima à população. A sua desativação reflete na tranquilidade e bem-estar dos moradores, por isso, a importância da volta da estratégia focada no interior”, finaliza.