Anjos da Guarda: alunos têm aula no Centro de Operações da Guarda Municipal

Na manhã desta segunda-feira (21), a quarta turma do Projeto Anjos da Guarda teve uma experiência única ao ser recepcionada no Centro de Operações da Guarda Municipal de Vila Velha (COVV), localizado em Novo México. Os alunos da UMEF Alger Ribeiro Bossois, de Cidade da Barra, foram recebidos pela inspetora Escolar, Ligia Vazzoler, e pelo subinspetor da Ronda Ostensiva Municipal, Iuri Silva.



O Projeto tem proporcionado momentos enriquecedores e inspiradores para os jovens participantes. A visita ao Centro de Operações representa um passo significativo nessa jornada de aprendizado. “É uma oportunidade única para eles conhecerem de perto o trabalho dos guardas municipais e entenderem como a segurança pública é garantida em nossa cidade”, afirma Ligia.



Durante a visita os alunos puderam conhecer as diversas áreas do Centro. Eles observaram de perto como as tecnologias são utilizadas para monitorar a cidade, coordenar ações de patrulhamento e responder a situações de emergência. A interação direta com os profissionais da GMVV permitiu que os alunos tirassem dúvidas e compreendessem o dia a dia do trabalho da Guarda Municipal. Além disso, tiveram aula sobre o código Q – sistema padronizado de comunicação que utiliza o código de três letras durante as transmissões de rádio.



A professora da Matemática, Luanda Firme de Mello, acompanhou a visita e falou sobre a importância desse projetos. “É notória a mudança no comportamento deles. Observamos que muitos têm vontade de seguir a carreira policial, e esse é um grande incentivo”, afirma.



As estudantes Emilly Oliveira Lima Silva, de 12 anos, e Barbara Jasmyne, de 11 anos, foram unanimes em responder qual a dinâmica que gostaram mais. “Sem dúvida foi a aula sobre a violência doméstica. Muitas mulheres pensam que não podem fazer nada sozinhas e que dependem dos homens para tudo. Isso não é verdade, a mulher pode chegar onde ela quiser”, ressalta Emilly.



Já Eron Weskley Brabosa do Reis, de 12 anos, achou tudo muito especial. “Adorei aprender o código Q. Já tinha visto em filmes e tinha vontade de descobrir mais sobre o assunto”, disse.



O projeto conta com nove aulas ministradas pelos instrutores da Guarda Municipal. Além de educação do trânsito, os alunos têm aulas sobre o meio ambiente, segurança, empoderamento feminino, bullying, entre outros temas. “Anjos da Guarda vem se consolidado como um importante instrumento de aproximação entre a comunidade escolar e os profissionais que atuam na segurança pública. A iniciativa não apenas desperta a consciência sobre a importância desse trabalho, mas também incentiva os estudantes a se tornarem cidadãos ativos e responsáveis em suas comunidades”, expressa a comandante da Guarda Municipal, Landa Marques.

O secretário de Defesa Social e Trânsito, Major Rogério Gomes do Santo, ressalta a importância desse projeto. “Os alunos conhecem a logística da Guarda Municipal. Além disso, têm contato com as nossas viaturas e como os agentes atuam. Esse projeto traz prevenção e acolhimento às nossas crianças. Tenho certeza que daqui sairão futuros Guardas Municipais e outros profissionais da área de Segurança Pública”, afirma.



A formatura dos alunos está prevista para o dia 29 de agosto, na UMEF Alger Ribeiro Bossois, em Cidade da Barra.