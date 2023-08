Começa nesta terça-feira (29) e segue até quarta (30), o Inova Capixaba – Saúde in Foco no Sul, em Guaçuí, com palestras que vão abordar a relação entre Inovação e gestão de risco na área da saúde, o uso da Inteligência Artifical na Saúde, além de contar com um Painel contextualizando o alcance da Inovação na Saúde Pública do Espírito Santo.

Acompanhe o evento ao vivo!