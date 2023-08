Apae de Marataízes visita gabinete do prefeito e pede melhorias

Na manhã da última quarta-feira (23), o secretário de Assistência Social, Habitação e Trabalho de Marataízes, Albérico de Souza, conduziu uma visita no gabinete do prefeito Robertino Batista, o Tininho, acompanhado da diretora da Apae, Dilcéa Marvila e seus alunos.

A visita em questão foi para discutir diversos assuntos relacionados com as melhorias para estrutura da Apae, como uma quadra esportiva adaptada para as diversas necessidades especiais, além de prestar uma homenagem ao prefeito Tininho pela parceria da administração com a instituição, que sempre se faz presente nas demandas diárias.

“Uma manhã muito agradável e produtiva, com diversos assuntos sendo tratados sobre nossa parceria para com a APAE de Marataízes. Esperamos ampliar cada vez nossa assistência, e melhorando cada vez mais esse lindo trabalho prestado pela instituição”, afirmou o prefeito.

O encontro contou com a presença dos auto defensores da Apae, Paula Nascimento, e de Geovane Berlamino.