Assembleia promove debate sobre escola cívico-militar no ES

O debate em torno dos resultados do modelo de ensino das escolas cívico-militares no Estado do Espírito Santo e a manutenção das unidades darão o tom da reunião que será promovida pela Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente da Assembleia Legislativa, na terça-feira (15), no Plenário Rui Barbosa, com a presença de gestores municipais.

O tema ganhou debate público depois que o governo federal revogou o programa, criado na gestão passada. Mas mesmo sem o apoio do Ministério da Educação (MEC), os sete municípios do Espírito Santo que contam com a iniciativa poderão mantê-la. Prefeitos dessas cidades foram convidados para a reunião.

“O modelo de escola cívico-militar já mostrou que funciona e dá certo. Por isso estamos trazendo aqui o prefeito de Viana, Wanderson (Wanderson Bueno), para nos apresentar os resultados positivos das duas unidades que o município tem em atividade”, adiantou o presidente do colegiado, Alcântaro Filho (Republicanos).

Além de Viana, que tem duas escolas, há ainda Cariacica com três. Vila Velha, Nova Venécia, Marataízes, Sooretama e Montanha dispõem de uma cada, totalizando dez.