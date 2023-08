Atletas do ES brilham em competições dentro e fora do Brasil

O fim de semana foi de glórias para os bolsistas do projeto Bolsa Atleta Vila Velha, que se destacaram em diversas competições pelo país. Rafael Teixeira, bolsista nacional de surf, trouxe a medalha de prata na categoria profissional do Campeonato Sulamericano de Surf, realizado entre os dias 16 e 20 de agosto, em Salvador.

A conquista veio após um desempenho expressivo no início do mês, quando Rafael participou da quarta etapa do Qualifying Series (QS) na Califórnia (EUA), ficando entre os 17 primeiros colocados em um total de 80 competidores globais. Com 30 anos, o surfista está focado e pronto para alcançar seu sonho: competir na elite mundial da World Surf League (WSL), ao lado de ícones como Gabriel Medina e Filipe Toledo.

Já Sthefany Carvalho Vieira, bolsista estadual, conquistou o ouro na 4ª Etapa do Circuito Capixaba de Jiu-jitsu, na categoria GP Kids, em Cachoeiro de Itapemirim, no último domingo (27).

Outra estrela do Jiu-jitsu, Ana Júlia Moraes Vasconcelos, também bolsista estadual, teve um fim de semana repleto de vitórias. No último sábado (26), sagrou-se campeã na 3ª Etapa Estadual de Judô, na categoria Sub-15 (+70kgs), em Vitória. Além disso, conquistou o ouro no GP Kids, que reuniu todas as meninas de 12 e 13 anos na categoria pesado. No dia seguinte, em Cachoeiro de Itapemirim, Ana Júlia trouxe mais uma medalha dourada na 4ª Etapa do Circuito Capixaba de Jiu-jitsu, na categoria infantojuvenil A – pesadíssimo.

Os esportes de tiro também tiveram seus destaques através de um casal. Carlos Eduardo Machado Aguiar, bolsista estadual de tiro prático, alcançou o primeiro lugar na 2ª Etapa do Estadual IPSC Shotgun, CCP e Minirifle, em São Mateus, no último domingo (27), na categoria Shotgun Open e CCP Open.

Mariana Ribeiro Aguiar, também bolsista estadual de tiro prático, mostrou sua destreza e conquistou o 1° lugar na categoria Damas, nas modalidades Mini Rifle Open e CCP Open, na mesma competição em São Mateus.

Para o secretário de Esporte e Lazer, Andinho Almeida, “o Bolsa Atleta Vila Velha tem sido um celeiro de talentos, apoiando e incentivando atletas locais a alcançarem seus objetivos e trazerem reconhecimento para o município. As conquistas deste fim de semana são uma prova do potencial e da dedicação desses esportistas”.