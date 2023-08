Ator de Marataízes estreia na Record TV na série “Estranho Amor”

Natural da cidade de Marataízes, litoral Sul do Espírito Santo, Valquimar Constantino ou Valk Constantino, estreia logo no começo de 2024 na Record TV e no AXN na série “Estranho Amor” interpretando o porteiro “Seu Zé”.

Apesar de ser um apaixonado por teatro amador, Valk Constantino, foi notado em suas redes sociais e chamado para dar vida ao personagem. Não poderia ser diferente, em seu perfil nas redes sociais, o carisma é perceptível.

Além de Valk, nomes de artistas renomados também já foram cotados para a série “Estranho amor”, como Juliana Knust, Marcos Breda e muitos outros. As gravações começarão em julho, no Rio de Janeiro.

A série é escrita por Ingrid Zavarezzi, Inácio Ramos e Vitor de Oliveira e tem capítulos baseados em histórias reais. Ajax Camacho assina a direção. A emissora produz junto com com a Sony e a Visom Digital.