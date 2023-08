Base27 abre portas para escolas que querem aprender inovação no ES

Capacitar estudantes e jovens adultos para os desafios do mercado de trabalho e da nova economia é um dos objetivos dos projetos realizados pela frente de Educação do Base27, que se empenha para aproximar empresas e instituições de ensino. Um dos projetos é a ‘Aula Base’, que recebe estudantes dos níveis fundamental, médio e superior para uma aula especial no hub, conectando os assuntos aprendidos em sala de aula à temática da inovação.

A iniciativa integra um portfólio de ações planejado para gerar oportunidades a todos os atores envolvidos: para as empresas, que podem participar de desafios e ajudar na formação de profissionais alinhados com as suas demandas; para as instituições, que saem na frente conectando seus alunos à inovação; e para os estudantes, que acessam um conhecimento muito valioso, que pode transformar suas carreiras!

Segundo a Diretora de Educação do Base27, Juliana Ferrari, qualquer escola pública ou particular, desde o ensino fundamenta até a educação superior, pode agendar uma aula dentro do programa.

“A gente alinha com o professor a temática que ele está discutindo em sala de aula e perguntamos o que ele gostaria que fosse abordado na aula no Base27, de forma a acrescentar.

Chamamos alguma empresa mantenedora ou startup parceira que fale sobre o assunto, para debater com os alunos o que eles se propuseram a estudar a fim de desenvolver o tema de uma forma ampla e construtiva”, explica Juliana.

Os temas, segundo ela, são diversos e podem ser sobre empreendedorismo, inovação, startups, inteligência artificial, entre outros: “o que o professor definir, nós adaptamos para atender da melhor forma”.

Para a Diretora de Educação, há muitos benefícios para quem participa do Aula Base. “Só de sair da sala e aula já é bacana. O aluno vê outras perspectivas de formação profissional, novas opções na área de inovação, além e propostas inovadoras nas áreas que são tradicionais de interesse dos estudantes, como Medicina, Direito e Engenharia, por exemplo. É algo bem interessante e válido”.

Para participar e levar uma turma para uma “Aula Base”, basta enviar uma mensagem para um dos endereços de e-mail: [email protected] ou [email protected]