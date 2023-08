Bebê de um mês morre após cigarro provocar incêndio em casa no ES

Um bebê de apenas um mês de vida morreu após a casa em que morava pegar fogo na noite deste domingo (13), no bairro Rio Marinho, em Cariacica, região da Grande Vitória. As chamas foram causadas por um cigarro deixado pela mãe sobre o colchão do quarto.

A Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 23h de domingo (13) para verificar a informação de incêndio. No endereço, os militares constataram o fogo com origem em um quarto, e ao receberem a informação de que havia um bebê de aproximadamente um mês dormindo no local, a equipe tentou acessar o cômodo, mas não obteve êxito, visto altas chamas já alastradas.

O Corpo de Bombeiros chegou logo em seguida e, após rescaldo da área, foi constatado o óbito da criança. A Polícia Civil foi acionada em seguida.

Segundo a Polícia Militar, a mãe da criança, uma mulher de 36 anos, relatou que durante uma discussão com seu marido teria acendido um cigarro, que deixou no quarto enquanto seguiu para a cozinha no pavimento debaixo do imóvel, continuando a discussão. Segundo o companheiro da mulher, ao perceber o incêndio, ela teria saído desesperada de casa pedindo por socorro, enquanto ele retirou os outros dois filhos do casal, de 5 e 7 anos.

O casal foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica.

A Polícia Civil informou que os pais, conduzidos à Delegacia Regional de Cariacica, foram autuados em flagrante por incêndio culposo qualificado pela morte culposa e foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV). O procedimento será encaminhado à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) para elucidar todas as circunstâncias referentes ao fato. Por envolver menor de idade, o caso segue sob sigilo.