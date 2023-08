BRK alerta sobre descarte de lixo nas tubulações de esgotamento sanitário 

A BRK, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto em Cachoeiro de Itapemirim, destaca a importância de alguns cuidados por parte da população para evitar transtornos com o sistema de esgotamento sanitário. O descarte de lixo em locais inapropriados, como as tubulações, é uma das principais causas de obstruções e transbordamentos das redes de esgoto.

A orientação é para que alimentos, papel higiênico e óleo de cozinha, por exemplo, não sejam despejados em ralos, nas pias e nos vasos sanitários dos imóveis. Além disso, é importante fazer uso das caixas de gordura e mantê-las sempre limpas.

O gerente operacional da BRK em Cachoeiro, Marcos Pontes, explica que essas são medidas simples e ao mesmo tempo eficazes para prevenir entupimentos nas tubulações, rompimento de redes, transbordamento, mau cheiro e retornos de esgoto pelos ralos. “O cuidado com o sistema de esgoto da cidade deve se tornar um hábito e um compromisso da população. Precisamos que cada pessoa faça o uso consciente das redes para que todos tenham saúde e qualidade de vida, porque o mau uso reflete de forma direta no meio ambiente e contribui para a proliferação de doenças”, ressalta Marcos Pontes.

Limpeza preventiva

Em Cachoeiro, a BRK tem uma rotina preventiva de limpeza das redes. No primeiro semestre deste ano, a concessionária limpou 13,75 quilômetros de tubulações e, além disso, retirou 170 toneladas de resíduos das Estações de Tratamento de Esgoto.

Durante a limpeza das redes e ligações de esgoto, entre os materiais encontrados estão resíduos sólidos, como fio dental, papel, brinquedos, latas de cerveja ou refrigerante, absorventes, peças plásticas e gordura proveniente do descarte do óleo de cozinha pelos ralos das pias. “As redes de esgoto são projetadas para receber apenas 1% de resíduos sólidos, por isso a necessidade de uma mudança de postura por parte da população”, completa Marcos Pontes.

Para mais informações sobre o funcionamento das redes de esgoto, a BRK disponibiliza o telefone gratuito 0800 771 0001. O serviço funciona 24 horas por dia.

Atenção para as dicas:

– Todo imóvel deve ter uma caixa de inspeção acessível, na calçada ou próxima dela, para que seja possível identificar problemas no esgotamento e realizar a manutenção das ligações de esgoto. Importante ainda fazer a vedação adequada da caixa de inspeção.

– Todo imóvel deve manter separadas as redes de esgoto das tubulações de água pluvial (água de chuva) para evitar a sobrecarga do sistema de esgotamento sanitário.

– O óleo, depois de utilizado no preparo dos alimentos, deve ser armazenado em garrafas plásticas e destinado para reciclagem, para que possa ser reaproveitado em empresas que o adotam como matéria-prima.

– A caixa de gordura deve ser submetida a uma limpeza periódica.

– Não jogar lixo e óleo de cozinha pelas instalações sanitárias das casas, como ralos, pias e vasos sanitários.

– Utilizar peneiras nos ralos das pias.

– Retirar os fios de cabelo que estejam presos nos ralos.

