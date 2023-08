Cachoeiro: Santa Casa pode ganhar ambulatório para cirurgia de coluna

Uma indicação do deputado estadual Theodorico Ferraço (Progressistas) pode levar um ambulatório especializado em cirurgia de coluna para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

O documento, que tramita na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, solicita ao Poder Executivo estadual “medidas administrativas e legais cabíveis no intuito de ser implantado um ambulatório de cirurgia de coluna na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, hospital referência para a população do Sul do Espírito Santo, para tratamento de patologias tumorais, vasculares, trauma e degenerativas da coluna vertebral”.

De acordo com Ferraço, a inciativa visa agilizar o atendimento, minimizar o sofrimento de pacientes e preservar vidas.

“O pedido como fundamento a importância do acompanhamento dos pacientes submetidos a diagnóstico e procedimentos na coluna, de modo que o atendimento seja de forma mais rápida e com qualidade, evitando a demora na transferência, reduzindo riscos e custos adicionais, bem como preservando vidas, além de manter os pacientes e seus familiares mais próximos dos seus domicílios”, justifica o parlamentar.

Outro ponto que a indicação busca solucionar é a fila de espera para transferência para a realização de cirurgias desse tipo.

“Torna-se ainda imprescindível o registro acerca da atual necessidade de transferência de pacientes, procedimento em regra extremamente demorado, estar gerando atraso na terapia, piorando o quadro neurológico inicial e acarretando graves sequelas, quando não a morte, situações que poderão ser evitadas com a implantação do ambulatório”, explica Ferraço.