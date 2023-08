Cachoeiro: times de Basquete entram em quadra nos Jogos da Rede Estadual 2023

A Secretaria da Educação na última quarta-feira (02), deu início à competição na modalidade basquetebol dos Jogos Escolares da Rede Estadual ES 2023. As disputas serão realizadas até sexta-feira (04), em Cachoeiro de Itapemirim. Os alunos atletas da Rede Estadual estão empenhados para fazer bonito em quadra.

Desde os preparativos para os jogos e também ao longo das partidas, os estudantes conquistaram um grande aprendizado por meio do esporte, como a persistência, a força de vontade, a determinação e a integração com as equipes de outras escolas.

Neste primeiro dia de competição do basquete, os estudantes Richard Cabanêz, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Agostinho Simonato, localizada em Cachoeiro de Itapemirim, e Luzia Lúcia Campos Neto, da Fernando Abreu, situada em Atílio Vivácqua, destacaram a importância dos Jogos Escolares da Rede, bem como o auxílio do esporte nos estudos.

“O esporte tem uma grande importância para mim, principalmente quando falamos no basquete. Esse foi o esporte pelo qual me apaixonei e tenho muito apreço. Aprendi no basquete que nunca devemos desistir. Temos que evoluir constantemente como atleta e pessoa. Vou levar comigo tudo o que aprendi com minha treinadora Roselene Marqueti, de que o time não é só um time, o time é uma família. Temos nossas dificuldades e diferenças, mas temos que buscar sermos melhores a cada dia”, disse Richard Cabanêz.

Já Luzia Lúcia Campos Neto comentou que os Jogos Escolares a tem ajudado a conhecer novas pessoas, no trabalho em equipe, bem como outros fundamentos. “Isso é muito importante tanto dentro da escola quanto fora, ainda mais nessa modalidade, em que nós precisamos cooperar um com o outro, trabalhando a união do grupo”, afirmou.

Os Jogos Escolares têm como objetivo possibilitar aos estudantes das escolas de Ensino Médio a prática de atividades esportivas e culturais, numa perspectiva da cultura corporal do movimento, visando à formação para a cidadania e tendo em vista a necessidade de ampliar e sistematizar os conhecimentos sobre os esportes para além dos aspectos técnicos e táticos. Além do Basquete, as competições dos Jogos Escolares da Rede Estadual também incluem as modalidades futsal, handebol, voleibol e xadrez.

As finais dos campeões de cada polo serão realizadas de 08 a 14 de dezembro, no Sesc de Guarapari.