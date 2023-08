Calorão continua nessa sexta (25) em todo o ES, confira as temperaturas

Sexta-feira (25) com sol e poucas nuvens ao longo do dia pelo Espírito Santo. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – Incaper, a atuação de áreas de instabilidade pode provocar pancadas isoladas de chuva em trechos das regiões Sul e Serrana.

Na Grande Vitória, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Vento moderado a forte no litoral. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 30 °C. Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Sul, poucas nuvens ao longo do dia com chance de pancadas de chuva a partir da tarde. Vento moderado a forte no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 37 °C. Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Serrana, poucas nuvens ao longo do dia com chance de pancadas de chuva a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Norte, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Noroeste, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 36 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 20 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Nordeste, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Vento moderado a forte no litoral. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 33 °C.