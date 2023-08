Caminhão roubado atinge e danifica viatura da PRF na BR 101

Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi atingida na madrugada deste sábado (12) por um veículo com registro de roubo. A colisão ocorreu durante tentativa de abordagem na BR 101, em Viana, no ES.

A PRF realizava policiamento nas rodovias federais do ES quando percebeu a saída de um caminhão no Km 307 da BR 101, local utilizado para desvio da unidade da PRF em Viana.

A equipe sinalizou para condutor, mas não teve obedecida ordem de parada. Foi iniciado acompanhamento ao veículo e solicitado apoio. Em um aclive, ainda no Km 307, o condutor parou veículo repentinamente, abriu a porta e saiu correndo em direção à vegetação.

Os polícias desembarcaram e tentaram alcançar o indivíduo. Neste momento, o caminhão abandonado pelo motorista desceu em marcha ré, atingindo a viatura, saindo da pista e tombando.

O veículo estava carregado de placas solares, e foi roubado próximo a um posto de combustível em Serra, ainda manhã desta sexta feira (11).

Com chegada de apoio da Polícia Militar e de outras equipes da PRF foram realizadas buscas na vegetação, mas não foi localizado o homem.

Não houve feridos. A viatura e o caminhão foram recolhidos.

A ocorrência será encaminhada à Polícia Federal, devido aos danos ao patrimônio da União.

