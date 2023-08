Campanha de Multivacinação começa em todo ES neste sábado (26)

A partir deste sábado (26), crianças a partir de 0 anos a adolescentes menores de 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias) poderão colocar em dia a situação vacinal, com o início da Campanha de Multivacinação no Espírito Santo. A Campanha que visa à atualização das vacinas de rotina de crianças e adolescentes acontece até o dia 16 de setembro, com dia D no próximo dia 02.

Com o objetivo também de garantir a proteção do público-alvo e de recuperar as altas coberturas vacinais no Estado, serão ofertadas nas mais de 700 salas de vacinação capixabas as 17 vacinas de rotina, além das doses da Covid-19 e Influenza, aos públicos elencados.

De acordo com a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo, a expectativa é que o Estado possa aumentar as coberturas de todas as vacinas, seguindo o exemplo da BCG, que está acima da meta preconizada pelo Ministério da Saúde, com cobertura de 95,8%.

“A expectativa do Estado é garantir a proteção das crianças e adolescentes, que têm direito à saúde e à vida. Além disso, aumentar as coberturas vacinais de rotina, buscando chegar até o final do ano com as metas alcançadas do calendário. Assim como a BCG, em que já batemos a meta parcial de 90% e pretendemos aumentar ainda mais a sua cobertura até dezembro”, ressaltou a coordenadora.

No último dia 18, o Governo lançou o vídeo da Campanha de Multivacinação do Espírito Santo. Com o nome “Saúde não é brincadeira, vacina é proteção pra vida inteira”, o vídeo pode ser acessado neste link. Para este ano, o Ministério da Saúde definiu um calendário diferente para a campanha, não mais único em todo País, como antes, mas seguindo o calendário das ações de microplanejamento nos estados, além da antecipação nos estados do Amazonas, Acre e Amapá para o primeiro semestre deste ano em virtude do risco de reintrodução da poliomielite, doença que foi notificada em março deste ano no Peru, em região de fronteira.

Fortalecimento das ações de vacina e qualificação dos profissionais

Ao longo dos meses de julho e agosto, profissionais da saúde capixaba que atuam em áreas relacionadas com a Imunização, Vigilância Epidemiológica e Atenção Primária à Saúde, participaram das ações de formação de Facilitadores para a Implementação das Atividades de Vacinação de Alta Qualidade (AVAQ) e Processo de Microplanejamento do Programa de Rotina, Intensificação e Campanhas.

Em julho, as equipes da Sesa, Superintendências Regionais de Saúde e representantes das Câmaras Técnicas do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde do Espírito Santo (COSEMS/ES) receberam referências técnicas do Ministério da Saúde para Oficina de Formação de Facilitadores e em agosto deram início às oficinas regionais para a preparação das equipes municipais para a Multivacinação, com encontros presenciais nas regiões de saúde.

“Foram encontros importantes, nos quais pudemos fortalecer as boas práticas para vacinação de alta qualidade, bem como as orientações a respeito dos indicadores em imunização. Além disso, nessa terça-feira (22), realizamos a reunião preparatória para a Multivacinação com a presença de todas as regionais e municípios”, explicou a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo.

Vacinas disponíveis para Campanha de Multivacinação

Serão ofertadas às crianças de até sete anos de idade (06 anos 11 meses e 29 dias) as vacinas: BCG, Hepatite B, Penta, Pólio inativada, Pólio oral, Rotavírus, Pneumocócica 10-valente, Meningocócica C, Febre amarela, Tríplice viral (SCR – sarampo, caxumba e rubéola), DTP, Hepatite A e Varicela.

Já para as crianças a partir dos sete anos de idade até menores de 15 anos, serão ofertadas as seguintes vacinas: Hepatite B, Febre amarela, Tríplice viral, Difteria e tétano (dT), Meningocócica ACWY, HPV quadrivalente e dTpa.

Em relação às doses da vacina contra Covid-19 e Influenza, elas seguem definições específicas de acordo com a faixa etária. Para as doses de Influenza, a vacinação ocorrerá até zerar os estoques nos municípios, havendo disponibilidades, crianças a partir dos seis meses podem receber.