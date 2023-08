Canil clandestino é fechado e 22 cachorros são resgatados no ES

A CPI de Maus-Tratos contra os Animais em operação conjunta com a Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente e a Prefeitura de Viana, realizou uma operação na manhã desta quinta-feira, dia 17 de agosto. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e um canil clandestino foi fechado no bairro Areinha.

22 cachorros, a maioria da raça Golden, foram resgatados pela secretaria de Meio Ambiente do município. Oito fêmeas adultas e 14 filhotes foram levados para um hospital veterinário que tem convênio com a prefeitura. Segundo a prefeitura o canil não possui os alvarás adequados para comercialização de animais e já estava sendo investigado.

E de acordo com a polícia civil, o responsável pelo canil é investigado também por suspeita de uso de matrizes (cadelas para reprodução), e posterior descarte quando não tinham mais utilidade reprodutiva.

Duas cadelas matrizes foram achadas abandonadas na Serafim Derenze, em Vitória em abril deste ano. Elas foram resgatadas e hoje estão bem. Mas as investigações da polícia e da CPI indicam que as cadelas pertenciam ao canil investigado.

O responsável pelo Canil fazia venda dos animais por meio de página na internet. Ele foi conduzido para a delegacia e autuado por crime ambiental, assinou um terno circunstanciado e foi liberado para responder em liberdade. A investigação continua, para apurar eventual crime de maus-tratos.

“Infelizmente muitas pessoas que fazem venda ilegal de cachorros, tem a prática de usar cadelas para reprodução e depois descartar. Isso é um absurdo e abandono é considerado crime de maus-tratos. A infração tem pena de 2 a 5 anos de prisão, pagamento de multa e sanções judiciais”, lembra a deputada Janete de Sá, presidente da CPI de Maus- Tratos contra os animais.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.