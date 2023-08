Capivara invade igreja e mobiliza moradores do bairro IBC em Cachoeiro

Uma capivara deixou os moradores assustados após invadir a Paróquia Nossa Senhora das Graças no fim da manhã desta quarta-feira (30), por volta das 11h30, no bairro IBC, em Cachoeiro.

De acordo com informações do Padre, um homem que passava pelo local viu o animal entrando correndo para dentro da igreja e acabou ficando presa dentro de uma sala de Catequese. Ele disse que o animal se encontra machucado e que torna um risco para quem precisa utilizar o local.

O Padre disse ainda que a capivara ainda se encontra no local e que aguarda a Polícia Militar Ambiental para fazer o resgate seguro do animal.

