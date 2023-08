Carreta com bloco de granito fica destruída após acidente em Anchieta

Uma carreta que transportava um bloco de granito saiu da pista e tombou na altura do Km 366 da BR 101, em Anchieta. O acidente foi registrado no início da manhã desta quinta-feira, por volta das 5h.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor estava sozinho no veículo no momento do acidente. Ele foi socorrido e levado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

Ainda segundo a PRF o trânsito está fluindo normalmente e sem interdição no local.

Foto: Divulgação