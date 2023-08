Carreta fica destruída após bater contra barreira central da BR 262

Uma carreta ficou com a frente destruída no fim da manhã desta segunda-feira (21), por volta de 11h20, após bater na barreira central da BR 262, em Viana.

De acordo com a PRF, o motorista seguia no km 303, sentido sul, quando tentou frear a carreta, mas acabou derrapando na pista e, em seguida, colidiu contra a barreira central da pista.

O motorista não ficou ferido e carros não foram atingidos. A pista ficou interditada e o trânsito precisou ser desviado.

