Carreta tecnológica com cursos para moradores de Anchieta

Moradores de Anchieta, especialmente mulheres empreendedoras, terão a oportunidade de participar de três cursos profissionalizantes na área de marketing digital e vendas: Excelência em Atendimento e Vendas; Fotografia para Mídias Digitais – utilizando a câmera do celular e Mídias Sociais e Marketing Digital para jovens. As vagas são limitadas e destinadas especialmente para mulheres, mas estará disponível para o público em geral. Os cursos acontecem de 21 de agosto a 06 de setembro.

As aulas dos cursos irão acontecer na carreta TechDrive, que estará estacionada atrás da sede da Prefeitura de Anchieta. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de Anchieta, Secretaria Estadual das Mulheres e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

As inscrições devem ser feitos pelo formulário: https://forms.gle/aVZ3CX3n6JpBr5k7A

Para o secretário de Governo da Prefeitura de Anchieta, Leonardo Abrantes, a iniciativa é uma ótima oportunidade para quem quer empreender ou já atua e pretende aprimorar os conhecimentos.

SOBRE OS CURSOS:

Dias 21 a 25 de Agosto – Excelência em Atendimento e Vendas

Carga Horária: 15 horas presenciais

Conteúdo Programático:

1. Tratar bem ou atender bem?

2. O profissional de atendimento: competências e posturas essenciais.

3. Atendimento e vendas: estratégias para satisfação e fidelização do cliente.

4. Como aplicar as armas da persuasão e realizando bons atendimentos até pelo

telefone.

5. Etapas do processo de vendas.

6. Técnicas de vendas: como superar as objeções do cliente e consolidar a venda.

Pré-requisito:

Ensino Médio incompleto

Idade maior ou igual a 18 anos.

28 de Agosto – Fotografia para Mídias Digitais – Utilizando a Câmera do Celular

Carga Horária: 2h presencial

Conteúdo Programático:

– Criar imagens únicas (iluminação e posicionamento);

– Editar fotografias em aplicativos para iOS e Android;

– Explorar as possibilidades que as mídias sociais nas plataformas online oferecem

para a sua autoexpressão e negócios;

– Dicas sobre a periodicidade de postagens;

– Gestão das redes sociais;

– Monitorar as interações com clientes;

– Uso das # (hashtags);

– Prática em fotografia mobile.

Pré-requisito:

15 anos;

Ensino Fundamental II completo.

29 de Agosto a 06 de Setembro: Mídias Sociais e Marketing Digital para Jovens

Carga Horária: 12 horas presencial

Conteúdo Programático:

– Introdução ao marketing digital e redes sociais com

abordagem para jovens e adolescentes;

– Os riscos do uso incorreto das redes sociais;

– Estratégias inovadoras de uso das redes sociais;

– Marketing digital consciente.

Pré-requisito:

Cursando anos finais do Ensino Fundamental.

Idade maior ou igual a 14 anos.

