Carro desliza na estrada e cai de ponte em Presidente Kennedy

Na madrugada do último domingo (27), por volta das 4h, duas pessoas passaram por um susto após um acidente ocorrido na comunidade de Marobá, interior de Presidente Kennedy.

Segundo informações da Polícia Militar, duas pessoas estavam no veículo, um Fiat Palio, de cor branca, no momento do acidente. Eles voltavam de uma festa que acontecia na comunidade de Campo Novo, comunidade vizinha de Marobá.

O carona do veículo contou para a Polícia Militar que o carro teria deslizado na estrada de chão até cair da ponte. O motorista e o carona não sofreram ferimentos e não precisaram de atendimento médico.