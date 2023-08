Cerveja de mandioca vai representar ES na Semana Selvagem

A Semana Selvagem da Abracerva, de 06 a 10 de setembro, na Tarantino Cervejaria, em São Paulo (SP), terá como única cerveja representante do Espírito Santo a Mani Kuãi, uma collab entre as cervejarias Piwo e Aurora, de Venda Nova do Imigrante, com a Botânica Fermentaria.

LEIA A MATÉRIA COMPLETA NA CONEXÃO SAFRA