Ciclista e motociclista morrem após colisão na BR 101 no ES

Na noite da última quinta-feira (24), um acidente envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta deixou duas pessoas mortas no km 66 da BR 101, em São Mateus.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motociclista seguia no sentido Vitória e ao passar pelo local de baixa iluminação, foi surpreendido pelo ciclista, que atravessava a via sem observar o fluxo. O ciclista Josias Bisi, 66 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A PRF informou também, que o motociclista de 24 anos, foi socorrido em estado grave e levado para o Hospital Roberto Silvares, também no município mas não resistiu e morreu.

A pista que fica no sentido sul da rodovia ficou interditado até às 19h40 e a perícia da Polícia Civil esteve no local durante à noite. Quem costuma trafegar pelo local, alega que a baixa luminosidade da rodovia, provoca acidentes semanalmente.