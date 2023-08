Cidade do ES é contemplada com a substituição da iluminação pública por LED 

Com o intuito de aprimorar a eficiência e a sustentabilidade da iluminação pública de Santa Maria de Jetibá, a EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, e a administração do município assinaram o convênio do Programa de Eficiência Energética (PEE), que beneficia a cidade com a substituição de 642 pontos de iluminação pública por LED. A ação representa um investimento de mais de R$ 470 mil.

A solenidade aconteceu na manhã desta segunda-feira, dia 21, na sede da administração municipal contou com a presença do diretor da EDP, Fernando Saliba, e do prefeito de Santa Maria de Jetibá, Hilário Roepke Gatinha.

As lâmpadas LED oferecem uma combinação de economia de energia, longa vida útil, maior visibilidade e baixo impacto ambiental, tornando-as uma escolha cada vez mais popular e recomendada para iluminação pública, residencial, comercial e industrial.

Com a troca das luminárias, é prevista uma economia de energia de 598,03 MWh/ano, montante equivalente ao consumo médio de aproximadamente 249 residências durante um ano. Esse cálculo considera um consumo médio mensal de 200 kWh por unidade habitacional. Além desse benefício, há também a perspectiva de uma redução de demanda na ponta em torno de 131,88 kW.

“A eficiência energética se refere ao uso otimizado da energia para realizar uma determinada tarefa ou fornecer um serviço. Em outras palavras, é fazer mais com menos energia. Projetos de cunho sustentável como esse são importantes para reduzir o consumo, economizar dinheiro, diminuir impactos ambientais e garantir o fornecimento contínuo de energia elétrica de qualidade à população”, afirma o diretor da EDP no Espírito Santo, Fernando Saliba.

Conheça mais vantagens sobre a tecnologia LED:

Eficiência Energética: As lâmpadas LED consomem significativamente menos energia do que lâmpadas convencionais, o que resulta em uma redução substancial nos custos de energia a longo prazo.

Durabilidade: As lâmpadas LED possuem uma vida útil muito maior do que as lâmpadas tradicionais. Elas podem durar dezenas de milhares de horas, em comparação com algumas centenas de horas das lâmpadas incandescentes. O que também permite uma redução nos custos de manutenção.

Instantaneidade: As lâmpadas LED acendem instantaneamente ao serem ligadas, ao contrário das lâmpadas fluorescentes que podem levar alguns segundos para atingir sua luminosidade total. Além disso, proporcionam mais conforto visual e nitidez.

Sustentável: As lâmpadas LED não contêm mercúrio nem outros materiais nocivos, ao contrário das lâmpadas fluorescentes, tornando-as uma opção mais sustentável.

Projetos

A Chamada Pública de Projetos da EDP, na categoria Iluminação Pública, já contemplou ações para substituição de 4.000 luminárias comuns por LED nas cidades de Alegre, Muqui, Rio Novo do Sul, Vargem Alta, Ponto Belo, Linhares e Serra.

A Chamada Pública de Projetos do Programa de Eficiência Energética da EDP é regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Mais informações em: https://www.edp.com.br/eficiencia-energetica/