Cidades do Espírito Santo recebem alerta de acumulado de chuva

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de acumulado de chuva para várias cidades do Espírito Santo nesta segunda-feira (28).

Com grau de severidade de perigo potencial, o alerta é válido até às 10h desta terça-feira (29), e prevê chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco.

Em casos de urgência e emergência, o Instituto orienta aos moradores dessas cidades que: evite enfrentar o mau tempo; observe alteração nas encostas; e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Confira as cidades que receberam o alerta:

Alfredo Chaves

Anchieta

Aracruz

Atílio Vivácqua

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Domingos Martins

Fundão

Guarapari

Ibiraçu

Iconha

Itapemirim

João Neiva

Linhares

Marataízes

Marechal Floriano

Mimoso do Sul

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Teresa

Serra

Vargem Alta

Viana

Vila Velha

Vitória