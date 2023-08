Cinco unidades de saúde estão recebendo obras de reforma em Anchieta

A Prefeitura de Anchieta está reformando, ao mesmo tempo, cinco unidades de saúde, na sede e no interior. Estão sendo contempladas a Estratégia de Saúde da Família de Baixo Pongal, o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Droga, em Guanabara, a sede da Secretaria de Saúde, o Centro de Especialidades Unificadas e o Laboratório Central.

A reforma das unidades inclui reparos diversos, melhoria nas instalações hidráulicas e elétricas, ampliação e adaptação de banheiros para acessibilidade. Serão aplicados cerca de R$ 1,5 milhão com recursos próprios do município para atender as necessidades de melhorias dos espaços.

“Estamos otimizando os espaços para oferecer aos moradores, serviços de saúde com mais qualidade, acessibilidade e segurança”, destaca o prefeito Fabrício Petri.