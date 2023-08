Colesterol: saiba controlar para garantir o bom funcionamento do organismo

Dia 08 de agosto é conhecido como o Dia Mundial de Combate ao Colesterol, um tipo especial de gordura que é essencial à vida. Sem ele, ninguém sobrevive. Entretanto, quando está em excesso, o colesterol vai se depositando nas artérias e pode causar doenças graves que levam à morte. Por isso, a Secretaria da Saúde alerta a população para a necessidade de manter os níveis adequados de colesterol no sangue.

O médico cardiologista e referência técnica da Gerência de Políticas e Organização de Redes de Atenção à Saúde, da Sesa, Aldo Lugão de Carvalho, explica que, para saber se seu colesterol está alto, é necessário fazer exames laboratoriais, porque a hipercolesterolemia (colesterol alto) geralmente não produz sintomas e os valores recomendados de colesterol variam de pessoa para pessoa.

Quanto maior o risco de doença, menor tem que ser a taxa do LDL, o famoso “colesterol ruim.”

O profissional ressaltou ainda que a má alimentação rica em alimentos gordurosos, embutidos, frituras e produtos industrializados cooperam para o desenvolvimento do famoso LDL. “Existem também os fatores, como histórico familiar, obesidade, consumo de bebidas alcoólicas e o tabagismo, além do sedentarismo”, acrescentou Carvalho.

As orientações, segundo a referência técnica da Sesa, incluem a adoção de um estilo de vida saudável, que faz grande diferença na prevenção de doenças graves causadas pelo colesterol alto, como o infarto agudo do coração e o derrame, entre outras. “A prática de atividades físicas regulares, alinhada à alimentação balanceada e o não uso de cigarros e bebidas alcoólicas proporcionam bem-estar e evitam doenças adquiridas pelo colesterol alto”, disse Carvalho.

A Secretaria da Saúde chama atenção das pessoas que nunca realizaram exames médicos preventivos para que procurem a unidade de saúde mais próxima de suas residências para a avaliação dos fatores de risco, com o objetivo de dosar o colesterol.

A Atenção Primaria à Saúde é a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde, responsável pelo cuidado das pessoas com o colesterol alto, compartilhando com outros pontos de atenção da rede quando identificada a necessidade de cuidados extremos, a fim de garantir um cuidado integral ao cidadão.

Segundo informações da Gerência de Assistência Farmacêutica, no espírito santo, no período de janeiro a julho de 2023, as farmácias cidadãs estaduais atenderam 6.623 pessoas com a dispensação de medicamentos para tratamento de controle e de prevenção do colesterol alto.



Dicas de alimentação



Outra dica importante e sugerida pelareferência em nutrição da Sesa, Raiany Boldrini Christe Jalles, é em relação à alimentação. “Priorizar uma alimentação saudável e equilibrada contribui para o controle dos níveis de colesterol no sangue e para a boa saúde em geral”, disse.

A dieta saudável deve priorizar os alimentos in natura e minimamente processados, como legumes e frutas em geral, cereais como arroz, aveia e grãos, leguminosas como feijão, grão de bico e lentilha, e proteínas magras como peito de frango, carne bovina e suína magra, ovos, todos em quantidades moderadas. Deve-se preferir leite e seus derivados desnatados, como leite desnatado, ricota e queijos brancos.

Além disso, devem-se evitar alimentos processados e ultraprocessados como salgadinhos, bolachas, macarrão instantâneo, doces industrializados, embutidos como, lingüiça, salsicha, bacon, mortadela, presunto e carne processada tipo hambúrguer. É importante lembrar que todo alimento deve ser consumido moderadamente.