Colisão entre caminhão e carro deixa homem em estado grave na BR-262

Na noite da última segunda-feira (29), uma colisão frontal entre um veículo de passeio e um caminhão, deixou um motorista em estado grave na BR-262, na altura do Km 98, no município de Venda Nova do Imigrante.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do veículo Fiat Uno e o condutor do caminhão, trafegavam em velocidade incompatível com a via. A pista molhada pela chuva pode ter contribuído para o acidente.

O motorista do Fiat Uno sofreu ferimentos graves e foi socorrido para o Hospital do município. O condutor do caminhão não sofreu ferimentos.