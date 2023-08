Um homem morreu ao colidir frontalmente o carro em que conduzia, um Wolkswagen Fox, com um caminhão, na manhã deste sábado (26), no km 26 da BR-262, na altura do município de Viana, na Grande Vitória.

A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados. A via teve que ser interditada para realização dos trabalhos.

Mais informações em breve