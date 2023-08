Com 6 meses de gestação, mãe de sêxtuplos será internada para aguardar o parto

Ainda não se trata do nascimento dos bebês, mas a capixaba Quezia Romualdo, de 29 anos, grávida de sêxtuplos, será internada na tarde da próxima terça-feira (05), no São Bernardo Apart Hospital, em Colatina. A internação é um pedido médico, para garantir mais tranquilidade e segurança para a mãe e os bebês.

Atualmente com 22 semanas de gestação, Quezia acabou de entrar no sexto mês de gravidez. O obstetra Thiago Martinelli, especialista em gestação de alto risco e medicina fetal, explica por que pediu a internação: “Ela está entrando em uma época mais arriscada. Até agora está tudo bem, mas existe um risco grande de nascimento prematuro. Vamos internar para prevenção e acompanhamento mais próximo, diário”.

Quezia tem feito exame de ultrassom semanalmente. O último foi realizado na tarde desta terça-feira (29), em que foi possível observar que o colo do útero está mais fino do que o desejável. “O colo do útero está se modificando, e o risco é o de sempre: prematuridade. Até agora o desenvolvimento dos bebês está dentro do esperado. Vamos continuar acompanhando de perto, ainda não temos uma definição sobre o parto”, afirma o obstetra do São Bernardo Apart Hospital.

Foto: Acervo pessoal

Barriga a cada dia maior

Até o dia da internação, Quezia seguirá em casa, em repouso absoluto, aproveitando cada minuto ao lado da filha mais velha. “Eu e os bebês estamos bem. O peso da barriga está muito grande, todos os bebês estão com mais 400 gramas cada um. Estou tranquila quanto a internação, sei que é o melhor a se fazer nesse momento. O coração só fica apertado por conta da Heloísa, nunca fiquei tanto tempo longe dela”, conta a mãe. Durante a internação, Quezia ficará acompanhada da mãe, Edna. A filha mais velha vai seguir aos cuidados do pai, Magdiel, e da avó paterna, Adriana.