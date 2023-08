Começa a 6º edição do simpósio capixaba de AVC

Nesta sexta-feira (25) e sábado (26), acontece a sexta edição do Simpósio Capixaba de AVC. O evento é realizado pela Fundação Estadual de Inovação em Saúde, iNOVA Capixaba, por meio do Hospital Estadual Central, Dr. Benício Tavares Pereira (HEC), em Vitória, de forma presencial, no Auditório do Espaço Sebrae.

Principal causa de morte no Brasil e a que mais causa incapacidade em adultos em todo o mundo, provocando consequências sociais e econômicas severas, o Acidente Vascular Cerebral (AVC) será discutido de forma aprofundada, com apresentações sobre abordagens e os mais modernos tratamentos oferecidos atualmente.

O Simpósio conta com nomes reconhecidos na área, como o membro da diretoria da Rede Brasil AVC, Octávio Pontes, e com a participação da diretora do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Maria del Carmen Bisi Molina, e do Secretário de Atenção Primária à Saúde, Nésio Fernandes, membros do Ministério da Saúde, entre outros especialistas.

O evento, como nas edições anteriores, contribui para a comunidade científica ao desenvolver, popularizar e promover o intercâmbio de conhecimentos relacionados à doença, abordando temáticas da neurologia vascular, neurocirurgia vascular e neurorradiologia intervencionista.