Conceição do Castelo: governo entrega obras de reabilitação de rodovia

O governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou, neste sábado (05), as obras de reabilitação da Rodovia ES-165, no trecho compreendido entre o entroncamento da BR-262 até Conceição do Castelo, na microrregião Sudoeste Serrana. Com investimento de R$ 14,7 milhões, as intervenções foram realizadas ao longo do trecho com cinco quilômetros de extensão.

A rodovia conta agora com pista de rolamento de 3,6 metros de largura, acostamento com 2,5 metros cada e dispositivo de drenagem de cada lado. Além da reabilitação asfáltica, os serviços incluíram o alargamento da ponte sobre o Rio Castelo, criando 2,2 metros para passeio e guarda-corpo dos dois lados. Também foram executados reparos no acesso à Comunidade Jatobá e instalados oito abrigos para passageiros.

“Essa rodovia ficou ótima, uma estrada que você olha agora e nem reconhece como era. Ficou bonita e trouxe segurança para quem chega a Conceição do Castelo. Temos importantes obras na cidade, como o Revsol do Vale do Emboque, esgotamento sanitário, pavimentação de ruas, reforma de pontes e novos equipamentos assistenciais. Isso é motivo de alegria e reafirmo que não faltarão investimentos para melhorar cada vez mais a vida dos conceiçãocenses”, disse o governador.

O diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), José Eustáquio de Freitas, destaca que a reabilitação da ES-165 vai proporcionar mais segurança e conforto aos usuários. “A reabilitação ajuda a melhorar a condição das pistas, sinalização e elementos de segurança, reduzindo o número de acidentes e salvando vidas. Além disso, vai beneficiar tanto o transporte de passageiros quanto o de cargas, impulsionando a economia”, comentou.

Mais entregas



Durante a agenda, o governador entregou as obras de infraestrutura na Estrada da Rota do Vale do Emboque, que teve investimento de cerca de R$ 600 mil com recursos do Fundo Cidades. Em parceria com o Município, foram realizados trabalhos de adequação em aproximadamente 6,5 quilômetros da estrada, com uso de Revsol, material que sobra do processo de siderurgia e que aplicado ao solo garante um pavimento firme, resistente à chuva e ao sol.

A pavimentação da Estrada da Rota do Vale do Emboque beneficia, diretamente, aproximadamente mil habitantes da Comunidade Monforte Frio, na zona rural do município. “O Vale do Emboque é uma bela região. Com o Fundo Cidades, contribuímos para incentivar o turismo, além de contemplarmos os acessos da população e da atividade agropecuária da região, com a melhoria nas condições da estrada”, afirmou a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso.

Além dessa obra, o Governo do Estado transferiu R$ 500 mil para o Município, em recursos do Fundo Cidades, destinados à elaboração da carteira de projetos estruturantes. “Essa carteira favorece a Prefeitura não apenas na captação de recursos do Governo do Estado, mas também da União e de outras fontes, para a realização de investimentos que beneficiem a população com a melhoria de sua infraestrutura e da qualidade de vida dos seus moradores”, acrescentou a secretária.

Para melhorar o lazer e convívio da comunidade, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), inaugurou a Praça Pública, no bairro de Indaiá. O investimento nesta ação foi de R$ 54 mil. A obra conta com 333 metros quadrados de pavimentação e mais 50 metros quadrados de canteiros com grama e paisagismo, além da implantação de postes de iluminação, bancos de concreto, bancos de jardim em madeira e mesas de concreto com tabuleiro de jogos embutidos no tampo.

“A praça desempenha um papel vital na comunidade de Indaiá. Um espaço aberto projetado para promover o bem-estar, a convivência e a interação social, um espaço valioso para a interação, expressão cultural e o desenvolvimento saudável da comunidade”, explicou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

Estiveram presentes os prefeitos Christiano Spadetto (Conceição do Castelo), Paulinho Minetti (Venda Nova do Imigrante) e Dito Silva (Muniz Freire); o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos; o deputado federal Gilson Daniel; e os deputados estaduais Alexandre Xambinho e Denninho Silva.