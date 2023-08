Confira a programação da caminhada Passos dos Imigrantes em Anchieta

Estão abertas as inscrições para quem deseja participar da 17ª Caminhada “Os Passos dos Imigrantes”, nos dias 02 e 03 de setembro. Os inscritos percorrerão 41 quilômetros entre a Sede de Anchieta e o distrito de Alto Pongal, refazendo o caminho trilhado pelos imigrantes italianos que no município chegaram séculos atrás, desbravando as terras e construindo a história de Anchieta e região. A caminhada faz parte da “Festa da Imigração Italiana” e é promovida pela prefeitura de Anchieta por meio da secretaria de Turismo.

Confira a programação:

Sábado – 02/09

Ida:

06h30 – Café da manhã

07h – Alongamento

07h30 – Saída da caminhada

Volta:

19h30 – Ônibus de retorno

Ônibus 1: Via trevo Piúma e Iriri

Ônibus 2: Via Jabaquara de Mãe Bá

Domingo – 02/09

Ida:

06h – Transporte para Serra das Graças

Ônibus1: Mãe Bá X Serra das Garças.

Ônibus2: Praça dos Imigrantes X Serra das Garças (Via centro de Iriri e trevo de Piúma)

ônibus 3: Praça dos Imigrantes X Serra das Garças (via trevo de Ubu, Recanto e Jabaquara)

06h30 – Café da manhã

07h – Saída da Caminhada

Volta:

12h30 – Ônibus de retorno

Ônibus1: Via trevo de Piúma e Iriri

Ônibus2: Via Jabaquara, Ubu e Mãe Bá

15h – Ônibus3: Jabaquara, Ubu, Mãe Bá, Centro e Iriri.