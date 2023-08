Confira a programação do 1º dia do Fórum de Inovação na Saúde em Guaçuí

O primeiro dia do evento Inova Capixaba – Saúde in Foco no Sul acontece nesta terça-feira (29), em Guaçuí, com palestras que vão abordar a relação entre Inovação e gestão de risco na área da saúde, o uso da Inteligência Artifical na Saúde, além de contar com um Painel contextualizando o alcance da Inovação na Saúde Pública do Espírito Santo.

O Fórum de Tecnologia e Inovação no Setor de Saúde faz parte do Programa de Popularização da Inovação do Governo do Estado (Inovapop) e neste primeiro dia do evento, que continua na quarta-feira (30), também serão apresentados os casos inovadores de sucesso no Sistema de Saúde do Estado. A abertura do evento contará ainda com a apresentação de 10 startups.

O ciclo de palestras prossegue abordando a necessidade de uma Gestão Inovadora no Sistema Único de Saúde (SUS) e termina com a palestra sobre o revolucionário uso da robotótica em cirurgias realizadas no Espírito Santo.

Médicos, autoridades, especialistas em tecnologia e gestores públicos farão parte dos debates que visam proporcionar uma perspectiva abrangente da importância da cultura da Inovação para melhorar o atendimento à população na área da saúde e desmitificar o uso de soluções tecnológicas no serviço público.

O evento é realizado em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Prefeitura Municipal de Guaçuí, Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí e Secretarias Municipais de Saúde.

INOVA CAPIXABA – Saúde In Foco no Sul

Data: 29 e 30 de agosto de 2023

10h às 20h Local: Parque de Exposições “Francisco Lacerda de Aguiar”, Avenida Agenor Luiz Thomé, s/no, Centro Guaçuí.

Programação completa do 1º dia do Fórum de Tecnologia e Inovação na Saúde

10h Abertura

Abertura 11h às 11h30 Tema: Inovação e Gestão de Risco na Saúde

Pablo Lira é especialista em Estudos e Pesquisas Governamentais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), onde está Diretor de Integração.

11h30 às 13h Intervalo

Intervalo 13h10 às 13h50 Tema: Inteligência Artificial e Outras Inovações em Saúde

A médica da Ufes, Dra Patricia Deps e o advogado e empresário de tecnologia, Guilherme Deps.

14h às14h30 . Painel Tema: Ecossistema de Inovação

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, participará do Painel.

14h40 às 15h10 Pitch de Startup com apresentação de 10 Startups

Pitch de Startup com apresentação de 10 Startups 15h40 às 16h10 Tema: Inovação Como Pilar da Resiliência: Os casos de Sucesso no Sistema de Saúde do Espírito Santo

Tema: Inovação Como Pilar da Resiliência: Os casos de Sucesso no Sistema de Saúde do Espírito Santo 16h20 às 16h50 Tema: Por uma Gestão Inovadora no SUS Capixaba

O médico Diego Conte é Diretor de Assistência, Ensino, Pesquisa e Inovação da Fundação Estadual de Inovação em Saúde – Inova Capixaba.

17h00 às 17h30 Tavares Tema: Cirurgia Laparoscópica & Robótica – A Evolução

Dr. Jehovah Guimarães Tavares atua na área de Cirurgia geral e Videolaparoscopia na Santa de Misericórdia de Guaçuí.