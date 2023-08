Confira os ganhadores do sorteio para quatro diárias nos ônibus antigos no ES

O AQUINOTICIAS.COM, em parceria com o Guia A, vai levar você e um acompanhante para conhecer uma nova forma de hospedagem, que oferece uma experiência minimalista e exclusiva, e vem ganhado popularidade no Espírito Santo: os ônibus em Domingos Martins. São 4 opções de hospedagem.

Com muitos diferenciais, os veículos oferecem uma experiência totalmente diferente dos tradicionais quartos de hotéis e pousadas. É possível curtir em família ou num clima mais romântico de casal.

Os ganhadores dos sorteios são: @andresianemauricio, @pm.moreira86, @nora_marinato, @paulaschiavo.

