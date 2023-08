Conscientização no combate à violência contra a mulher em Muniz Freire

Agosto é o mês do ano dedicado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Desta forma, o ” Agosto Lilás” é uma campanha que tem por objetivo trazer reflexões sobre o tema à sociedade de um modo geral, alertando sobre a importância da prevenção e do enfrentamento a violência.

Este ano, a Lei Maria da Penha completa 17 anos e surgiu para colaborar e amparar mulheres vítimas de violência.

Atentos a isso, a Secretaria de Assistência de Muniz Freire, através do CREAS, e CRAS, promoveu palestras com a participação do Núcleo Margaridas, que realizam campanhas e desenvolvem atividades educativas voltadas a prevenção e erradicação da violência contra mulheres.

As palestras ocorreram no dia 10 de agosto CRAS da sede onde também foi realizado palestra informativa aos beneficiários do Bolsa Família, sobre as novas regras do Programa e no dia 16 de agosto do CRAS de Piaçu.