Copa das Favelas ES: conheça a atleta Gabriela Souza

Pela primeira vez, Cachoeiro vai para o torneiro da Taça das Favelas. Nesse primeiro momento, a competição acontece em terras capixabas. As semifinais serão disputadas em estádios ainda maiores e com transmissão ao vivo.

Por isso, a equipe de treinadores está a mil por hora para treinar meninos e meninas para o torneio, que carrega muita história e emoção. Gabriela Souza, atleta que se inspirou na mãe, dona Adriana Quintino da Silva, que foi zagueira do clube que leva o nome do bairro Coronel Borges, está na equipe.

Gabi tem dons marcantes, como: velocidade, dribles e faro para o ataque. Ela atua como centroavante artilheira. Começou a jogar na rua aos seis anos e, aos 17 anos, passou pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. A distância da família pesou um pouco e talvez, ainda não fosse o momento e voltou. Mas, o sonho não acabou!

Gabi afirma que a Taça das Favelas ES tem tudo para ser esse diferencial. “Representar a Seleção de Cachoeiro de Itapemirim, a minha cidade, numa competição de muita visibilidade é uma chance única“, diz Gabriela Souza.

A artilheira que tem como referência dentro das 4 linhas a jogadora Paulinha Monteiro, que a inspirou muito ao vê-la atuar, revelou a que a mãe tinha o sonho de um dia jogar como a Paulinha. Ao encerrar Gabi deixou um recado para as meninas que sonham em ser jogadoras:

“Continuem lutando pelos seus sonhos e objetivos e que nada não faça você deixar seu potencial. É preciso sonhar e ter fé porque nem sempre vai ser fácil, mas com perseverança, humildade e foco no trabalho podemos conquistar até o impossível!”, completa.

Agora é com você!

Chegou a hora de mostrar o seu dom! Nesta quinta-feira (3), à partir das 18h, uma equipe de profissionais estará no campo do bairro Coronel Borges para captar novos talentos do futebol, entre meninos e meninas para o torneio.