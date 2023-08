Copa Solidária de Kart reúne pilotos de diversas partes do país no ES

Está dada a largada para mais uma competição de Kart que irá acontecer nos dias 27 de agosto, 02 e 03 de setembro no Kartódromo de Jardim Camburi, em Vitória. A Copa Solidária, promovida pela Associação Fãs de Kart, tem como objetivo arrecadar alimentos para a doação de 150 cestas básicas para instituições de caridade.

As cestas devem ser adquiridas pelos pilotos participantes e entregues como forma de inscrição na competição. A entrega dos alimentos está marcada para os dias 2 e 3 de setembro, quando estarão sendo realizadas as competições.

Dividida em cinco categorias, a Copa Solidária de Kart contará com 120 pilotos entre capixabas, cariocas e paulistas.

Os interessados podem se inscrever nas categorias Iniciantes, para quem nunca participou de uma competição; Master, para pilotos acima de 40 anos, leve, médio e pesados. Ao todo, serão 50 corridas entre classificatórias e as finais. Os campeões receberão troféus e medalhas para os vencedores de cada corrida.

