Corpo carbonizado é encontrado dentro de carro incendiado no ES

Um carro foi encontrado em chamas na manhã do último domingo (27), na Rodovia ES 356, próximo a entrada do Córrego das Araras, na Zona Rural de Jaguaré, norte do Espírito Santo. Dentro do veículo havia um corpo carbonizado. Moradores viram o veículo pegando fogo e acionaram a polícia. Ainda não se sabe o que aconteceu.

Também não se sabe, ainda, se o incêndio foi criminoso ou se as chamas começaram devido a algum problema no veículo. O carro foi localizado numa estrada próximo de uma plantação.

Por nota, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada por volta das 8h para uma ocorrência de encontro de cadáver, em um veículo incendiado, na Rodovia ES-356, próximo à entrada do Córrego das Araras, na zona rural de Jaguaré.

Segundo a polícia, o corpo da vítima, possivelmente de sexo feminino, foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte. O prazo para sair laudo cadavérico pela legislação são dez dias, podendo ser prorrogado por igual período.

Em casos em que são solicitados exames laboratoriais pode demorar mais, principalmente quando necessita de DNA (30 dias) e histopatológico (entre 60- 90 dias). O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Jaguaré.

Ainda segundo a Polícia Civil, não há outros detalhes para serem divulgados porque a ocorrência está em andamento.